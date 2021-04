CRB enfrenta o Bahia na próxima fase do Nordestão

Pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, já classificado para as quartas de final, o CRB ficou no empate com o Altos-PI, por 1 a 1, na tarde deste sábado (10), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Galo brigava para assumir a liderança do Grupo A, mas terminou esta fase na terceira posição, pois Ceará e Bahia venceram seus respectivos jogos e acabaram em 1º e em 2º lugares, respectivamente. Assim, na próxima fase o CRB vai enfrentar o Bahia, fora de casa.

E o Jacaré, no Grupo B, buscava garantir a vaga no mata-mata do Nordestão e acabou em terceiro lugar, também garantindo a classificação, e pegará o Vitória na próxima fase.

O CRB fez o seu gol com Diego Torres, logo no comecinho do 2º tempo. Já o Altos marcou com Lucas Campos, também na segunda etapa, aos 28 minutos.

Agora o Galo dá uma pausa no Nordestão e foca na partida mata-mata pela Copa do Brasil, em sua segunda fase, que será disputada no dia 13 (terça-feira), às 16h45, contra o Paysandu, na Curuzu-PA. E o Altos encara o Picos, na quarta-feira (14), às 15h45, pelo Campeonato Piauiense.

