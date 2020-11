CRB está próximo de anunciar “pacotão” de contratações

O CRB pode anunciar até o final desta semana um “pacote” de reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria do clube está com negociações avançadas junto a quatro jogadores. São eles: Os atacantes Júnior Brandão e Regis, o meia Anderson Ceará e o volante Wesley.

Wesley disputou a Série B do ano passado pelo Criciúma/SC e estava no Avaí/SC nessa temporada. O experiente volante coleciona passagens pelo Palmeiras e pelo elenco de ouro do Santos, em 2010. Neste ano, ele disputou 12 jogos, porém, não marcou nenhum gol.

A outra novidade pode pintar da Chapecoense. Trata-se do atacante Regis. O jogador disputou a Série A ano passado pela Chapecoense/SC e deve reforçar o ataque do Galo no segundo turno da Série B. Canhoto, o avançado atua pela beirada de campo e tem boa qualidade nos chutes de média distância.

Júnior Brandão e Anderson Ceará ainda aguardam liberação dos seus clubes. A definição deve acontecer até sexta-feira (6).

O CRB inicia o segundo turno no Estádio Rei Pelé. Neste domingo (8), o Galo irá encarar o Juventude, às 18h15, pela 20ª rodada da Série B.

Por Raphael Silva/Gazetaweb