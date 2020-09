CRB fica no empate por 2 a 2, com o lanterna da Série B, no Rei Pelé

O CRB ficou no empate por 2 a 2, com o lanterna da Série B, Sampaio Corrêa, em jogo na noite desta quarta-feira (2), pela 7ª rodada. O duelo foi disputado no Estádio Rei Pelé. Os gols foram de Marcinho e Joécio, para o Sampaio; enquanto Igor e Bill marcaram os do CRB.

Com este resultado o CRB perdeu a chance de chegar ao tão sonhado G-4. Agora é o 6º colocado, com 12 pontos. E a Bolívia Querida segue na lanterna, com 1 ponto apenas.

Na próxima rodada, o Galo pega o Cruzeiro, na segunda-feira (7), às 20h, no Mineirão. E o Sampaio recebe o América-MA, dia 5 (sábado), às 19h, no Castelão.

Fonte: Gazetaweb