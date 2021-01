CRB goleia Cuiabá por 4 a 1 e fecha a Série B com vitória

No último jogo da temporada 2020/2021, o CRB goleou o Cuiabá por 4 a 1 e encerrou a Série B do Campeonato Brasileiro com vitória. Wesley, Hyuri, Diego Torres e Carlos Jatobá anotaram os gols do Galo, enquanto Jenison descontou para os visitantes na noite desta sexta-feira, 29, no Rei Pelé, em Maceió, no duelo válido pela 38ª rodada.

Com o resultado, o Regatas fez 52 pontos e ficou na 10ª posição da competição. O Cuiabá já havia conquistado o acesso antecipadamente e finalizou a Segundona com 61 pontos. O Dourado espera os outros jogos da rodada para saber se permanece em terceiro ou fica na quarta colocação.

Fonte: TNH1