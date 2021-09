CRB joga mal e é derrotado pelo Avaí, por 2 a 1

No duelo em que o CRB teve a volta da sua torcida ao estádio, matando a saudade do time, o Galo acabou decepcionando, ao perder para o Avaí, por 2 a 1, no Rei Pelé. O jogo foi disputado neste sábado (25), pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. Os torcedores do Galo puderam retornar às arquibancadas do Trapichão, após um ano e meio, quando ficaram sem poder ir aos estádios, por conta da pandemia da Covid-19.

Os gols da partida foram assinalados por Getúlio e Alemão, para o Avaí; e por Gum, para o CRB, esses todos na etapa inicial. Esse foi o quinto jogo em casa que o Regatas não conseguiu vencer: foram três empates e duas derrotas.

Mesmo com essa derrota, o CRB não deixa o G-4. Segue na 4ª posição, com 44 pontos; enquanto a equipe catarinense está coladinha ao Galo, na 5ª colocação, somando 43 pontos.

O time regatiano volta a campo, agora, na próxima terça-feira (28), contra o Náutico, na Arena Pernambuco. A bola rola às 19 horas. E o Avaí, no mesmo dia 28, vai receber o Londrina, mas à tarde, a partir das 16 horas, na Ressacada. Ambas as partidas são válidas pela 27ª rodada da Segundona.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb