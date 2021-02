CRB muda de novo e eleição volta para o dia 5 de março

Mudou de novo! O presidente do Conselho Deliberativo do CRB, Kennedy Calheiros, confirmou nessa segunda-feira (22), por meio de nota informativa, que a eleição do clube está mantida para o dia 5 de março. Ele publicou uma errata, tornando sem efeito a antecipação da eleição marcada para o dia 24 de fevereiro. Assim, não será mais nesta quarta-feira (24), como havia sido anunciado, na semana passada, pelo próprio dirigente.

Desta forma, a reunião ordinária será realizada às 18 horas, em primeira convocação. E, em segunda chamada, às 20 horas do próximo dia 5 (sexta-feira), com qualquer número de conselheiros presentes. A eleição ocorrerá na sede da Associação Comercial de Maceió, em Jaraguá.

A chapa única, denominada “Avante, Galo!”, é encabeçada pelo engenheiro Mário Marroquim e deve ser aclamada para comandar o Alvirrubro nos próximos dois anos.

Além de Mário Marroquim, a chapa é composta pelos conselheiros Carlos Rubens de Oliveira Sobrinho (1º vice-presidente do Conselho Diretor), José Enaldo Marques Silva (coordenador do Comitê Gestor) e Fernando Carlos Araújo de Paiva (subcoordenador do Comitê Gestor).

