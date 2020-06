CRB: Novos testes apontam que os oito infectados estão curados

O CRB divulgou, na tarde desta quinta-feira (25), por meio das redes sociais, que os sete jogadores e o funcionário que haviam testado positivo para a Covid-19 na primeira bateria de testes realizadas pelo clube já estão curados e liberados para voltar aos trabalhos.

A primeira testagem aconteceu no dia 15 de junho, num laboratório privado de Maceió, em parceria com a Federação Alagoana de Futebol. Na ocasião, oito pessoas foram identificadas como infectadas pelo vírus, mas, segundo o Galo, todas eram assintomáticas.

Com a liberação das atividades esportivas, os treinos foram retomados na última terça-feira (23). A equipe alvirrubra vem se reunindo, em grupos divididos e em horários alternados, no CT Ninho do Galo, pensando na volta das competições, que ainda não têm data marcada.

Confira a publicação do CRB na íntegra

“Olha que notícia de confortar o coração, Nação! Todos os sete atletas e o funcionário do CRB que testaram positivo para o Covid-19, realizaram um novo teste e o resultado não poderia ser melhor: todos deram negativo e estão curados do coronavírus.

Todos já estão aptos para voltarem aos trabalhos! O ano promete, vamos todos juntos nesse embalo de energia positiva!!”

Fonte: Globoesporte