CRB perde para o Avaí, na Ressacada: 1 a 0

O CRB não se deu bem em Florianópolis-SC, teve uma tarde infeliz. Em jogo nesta sexta-feira (25), na Ressacada, abrindo a 7ª rodada da Série B, o Galo praticamente não jogou, pois foi dominado pelo Leão e saiu de campo com a derrota por 1 a 0. Para piorar, ficou com um homem a menos em campo logo aos 19 minutos da etapa inicial: Bressan, por cometer falta dura no adversário. O gol do Avaí foi marcado aos 45 minutos do 1º tempo, por Jonathan, e saiu de um lance irregular, de impedimento.

Com esse resultado, o Galo é o 6º colocado na tabela da Série B, com dez pontos. E o time catarinense ocupa a 13ª posição, com sete pontos.

Na próxima rodada (8ª), o CRB recebe o Náutico, na terça-feira (29), no Rei Pelé, enquanto o Avaí entra em campo contra o Londrina, na quarta-feira (3), no Estádio do Café, em Londrina-PR, às 19 horas.

