CRB perde para o Palmeiras, no Rei Pelé

O CRB não fez o seu dever de casa. Na partida de ida, válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2021, o Galo perdeu para o Palmeiras na noite desta quinta-feira (3), por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e agora vai decidir a sua vida na competição no jogo de volta, fora de casa. Com este resultado, o time regatiano precisará vencer por dois gols de diferença no Allianz Parque; se vencer por 1 a 0 ou conquistar qualquer vitória por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

O Verdão fez o seu gol, o único do confronto desta noite, com William, no finalzinho do primeiro tempo, aos 42 minutos. Vale lembrar que quem passar desta fase vai faturar R$ 2,7 milhões em premiação.

CRB e Palmeiras voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (9), às 19 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. Mas pelo Brasileiro da Série B o Galo já volta a campo neste domingo (6), às 18h15, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG. E o Verdão, pela Série A, vai enfrentar a Chapecoense, também no domingo (6), às 18h15, no Allianz Parque.

Fonte: Gazetaweb