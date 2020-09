CRB perde para o Paraná por 2 a 0

O CRB se deu mal contra o Paraná, na noite dessa segunda (14), ao perder por 2 a 0, em jogo pela 10ª rodada da Série B, no Durival de Britto, em Curitiba. Fabrício e Meritão fizeram os gols do time paranaense, um em cada tempo. Com essa derrota, o Galo agora é o 10º colocado, com 13 pontos. E o Paraná é o líder, com 20. Essa foi a terceira partida em que o time regatiano não conseguiu uma vitória.

O próximo jogo do CRB será contra o Botafogo-SP, no dia 25 (sexta), no Estádio Santa Cruz, às 19h15. Mas o time tem pela frente o Juventude, já nesta quinta (17), no Alfredo Jaconi, às 16h, pela 4ª fase da Copa do Brasil. E o Paraná, pela Série B, tem o Brasil-RS, sábado (26), no Bento Freitas, às 18h30.

Fonte: Gazetaweb