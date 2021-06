CRB perde para o Vasco e amarga segunda derrota na Série B

O Vasco venceu o CRB por 3 a 0, na tarde deste sábado, em São Januário, pela quinta rodada da Série B. Os gols foram marcados por Cano, no primeiro tempo, e Léo Jabá e Marquinhos Gabriel, na etapa final. Depois de uma primeira etapa tecnicamente fraca, as equipes protagonizaram lances de perigo no segundo tempo, e o jogo ficou bastante aberto. Com o CRB mais presente no ataque, o Vasco aproveitou os contra-ataques para matar o jogo e vencer pela primeira vez em casa na competição nacional.

Com o resultado, o Vasco chegou a sete pontos e assumiu a quinta posição da Série B, mas ainda vão rolar outros oito jogos na rodada. O CRB, também com sete pontos, é o sétimo colocado.

Na próxima rodada, o Vasco vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro, às 21h30 de quinta-feira. Já o CRB recebe o Brasil de Pelotas, às 21h30 de terça-feira.

Fonte: GE