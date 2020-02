CRB perde para o Vitória pela Copa do Nordeste: 2 a 1

O CRB se deu mal e perdeu por 2 a 1 para o Vitória, em jogo na noite dessa quinta-feira (27), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Os gols do Vitória foram marcados por Léo Ceará e Alisson Farias, ambos ex-CRB. E o Galo marcou com Xandão.

Com este resultado, o CRB segue com cinco pontos e na quinta posição do Grupo A. Galo perdeu também a invencibilidade de oito jogos nesta temporada. Já o Vitória, no Grupo B, passa a nove pontos e assume a vice-liderança em seu grupo.

O próximo adversário do time regatiano pelo Nordestão será o Náutico, no dia 4 de março (quarta-feira que vem), às 19h30, no Rei Pelé. E o Vitória vai encarar o ABC-RN, no domingo (8), no Frasqueirão, às 18 horas.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb