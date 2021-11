CRB perde por 2 a 1 com o Moto Club pela Pré-Copa do Nordeste

O CRB voltou a entrar em campo pela Pré-Copa do Nordeste na tarde deste sábado (30). Jogando no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, os reservas do Regatas decepcionaram contra o Moto Club e sofreram um revés por 2 a 1. A partida, válida pela terceira fase da competição, foi apenas o jogo de ida. Os gols foram marcados por Wallace Lima e Gustavo, no lado do Moto, e Renan Bressan, pro Galo.

O resultado deixa o Galo da Pajuçara em situação delicada. Como não há o critério de gol fora, o time alagoano precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação para a fase de grupos do Nordestão. Por sua vez, o rubro-negro joga pelo empate. A volta acontece no dia 16 de novembro, no Estádio Rei Pelé.

O Galo agora foca na Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma fase decisiva na briga pelo acesso, o clube alagoano joga na próxima quinta-feira (4), às 21h30. A curiosidade é que o CRB enfrenta o maior rival do Moto: o Sampaio Corrêa, no Rei Pelé. Por sua vez, o Papão do Norte só aguarda a partida de volta, que acontece no próximo dia 16, às 19 horas.

por Guilherme Magalhães, Shelton Melo e Rafael Reis – Gazetaweb