CRB renova contrato com três jogadores até o final da temporada

Boa notícia para os torcedores regatianos. Na noite dessa sexta-feira (5), a diretoria do CRB renovou os contratos de três jogadores até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2021.

Foram renovados os contratos do zagueiro Éwerton Páscoa, do atacante Hyuri e do meia Diego Torres. Os novos contratos devem aparecer em breve no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) com a data de validade.

Reapresentação

A reapresentação do elenco regatiano está marcada para segunda-feira (8), a tarde no CT Ninho do Galo e os dirigentes Thiago Paes e Rodrigo Freire prometem formar um elenco competitivo com objetivo de conquistar o bicampeonato estadual e obter resultados positivos nas competições nacionais.

– Sei que o trabalho é difícil como qualquer outro no futebol. A gente vive de resultados e temos que produzir isso. Esse é o caminho, mas tenho certeza que o CRB tem condição para o profissional trabalhar. Vamos montar uma equipe bastante competitiva – contou Freire.

Confira a lista dos nomes confirmados até o momento:

GOL: Edson Mardden, Pedro Henrique;

LAT: Reginaldo Lopes, Hugo;

ZAG: Éwerton Páscoa;

VOL: Claudinei, Olívio, Adsson;

MA: Régis e Diego Torres;

ATA: Lucão, Luidy, Daniel Amorim, Darlisson, Hyuri e Erik

TÉC: Roberto Fernandes

Fonte: Gazetaweb