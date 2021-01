CRB se impõe em casa e vence o Confiança por 2 a 0 no Rei Pelé

Na briga direta por pontos e posições que garantam suas permanências na Série B em 20221, o CRB venceu o Confiança por 2 a 0, nesta sexta-feira à noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time alagoano emplacou sua segunda vitória seguida, porque tinha vencido pro 1 a 0 o Avaí em Florianópolis e agora aparece com 43 pontos, em 12.º lugar. O Confiança permanece com 42 pontos, em 13.º lugar.

O jogo

Apesar da disposição ofensiva do CRB, o time só teve duas chances no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Lucão recebeu de costas na área e fez giro rápido. A bola, porém, tocou na rede pelo lado de fora.

No minuto seguinte, Régis Tosatti arriscou de longe, a bola quicou na frente do goleiro Jean Drosny que espalmou para escanteio, num defesa difícil.

No intervalo, o técnico Roberto Fernandes queimou duas trocas co as entradas de Lucas Mendes e Anderson Ceará, respectivamente, nos lugares de Régis Tosatti e Pablo Dyego. Por sorte, o gol saiu logo aos dois minutos.

O zagueiro Matheus Mancini se atrapalhou na saída de bola, perdeu a dividida para Reginaldo que invadiu a área e tocou no canto na saída desesperado do goleiro sergipano.

O gol deu tranquilidade ao CRB, que passou a atuar dentro do campo defensivo do adversário.

O Confiança tentou reagir, mas não mostrou força ofensiva e nem finalizou com perigo.

Aos 36 minutos, o atacante Luidy saiu na noite em que completou 100 jogos pelo clube e vestiu a camisa número 100. Ele não atuou bem e deu lugar para Wesley.

Aos 39 minutos, o Confiança teve a chance de empatar após chute de André Moritz e que Edson Mardden espalmou.

No lance seguinte, num contra-ataque, o CRB ampliou. O lançamento saiu para Wesley pelo lado direito, ele cortou o marcador dentro da área e bateu cruzado de perna esquerda surpreendendo o goleiro aos 39 minutos.

Próxima rodada

Pela 34.ª rodada, o CRB volta a atuar em Maceió, desta vez diante do Guarani, dia 11, na segunda-feira às 20 horas. No mesmo dia e horário, o Confiança vai receber o Operário no Batistão, em Aracaju (SE).

Fonte: Futebol Interior