CRB segura empate com o Vila Nova, em Goiânia: 0 a 0

Dos males o menor para o CRB, que enfrentou o Vila Nova, na noite dessa segunda-feira (18), ficou com um homem a menos em campo, foi bombardeado, mas segurou o empate por 0 a 0, placar que, diante da pressão sofrida, foi até considerado um bom resultado. A partida foi no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia-GO, jogo que abriu a 31ª rodada da Série B.

Com este empate, o CRB segue na 5ª colocação, com 50 pontos; e o Vila, na 11ª posição, soma 39 pontos. O detalhe é que no restante da rodada nenhum time ultrapassa o time regatiano na tabela.

Na próxima rodada, o Vila Nova recebe o Brusque, no domingo (24), no Augusto Bauer, às 20h30. Já o Galo enfrenta o Coritiba, na terça (26), no Rei Pelé. A bola rola às 19h. Antes disso, o Regatas tem outro jogo, nesta quinta (21), também no Trapichão, contra o River-PI, pela pré-Copa do Nordeste, às 21h30.

por Fernanda Medeiros, Shelton Melo e Raphael Alves – Gazetaweb