CRB sofre a virada do Fortaleza, no jogo de ida pela Copa do Brasil: 2 a 1

O CRB foi do céu ao inferno, na tarde desta quinta-feira (29), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com uma arbitragem confusa, o Galo levou a virada do Fortaleza, por 2 a 1, na Arena Castelão, com os dois gols do Leão sendo assinalados de pênalti.

O gol regatiano foi de Nicolas Careca, na etapa inicial, após o árbitro anular o gol, depois consultar o VAR e confirmar a legalidade da jogada. O Fortaleza empatou e virou com Wellington Paulista, ambos os gols de pênalti, na segunda etapa.

Agora, na volta da Copa do Brasil, os regatianos vão reencontrar o Leão do Pici, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar. Se o Galo vencer por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já o Leão precisa apenas do empate. A partida será no Estádio Rei Pelé, na quarta-feira (4), às 16 horas.

Antes disso, porém, o Galo volta a campo no próximo domingo (1), mas pela Série B, quando receberá a Ponte Preta, também no Rei Pelé, às 18h15.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb