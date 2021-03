CRB tem time desenhado para estreia na Copa do Brasil

Pensando no confronto diante do Goianésia na próxima quarta-feira (17) pela Copa do Brasil, a equipe do CRB está com a sua escalação praticamente definida.

Tudo indica que a formação montada pelo técnico Roberto Fernandes manterá a base do time que enfrentou o clássico diante do CSA no empate em 1 a 1 pela Copa do Nordeste com mudanças pontuais. Uma delas, aliás, será em caráter forçado por conta da lesão no joelho de Wesley que saiu do último confronto ainda aos 33 minutos do primeiro tempo.

Por outro lado, a equipe que tem viagem marcada para a tarde dessa terça-feira de Brasília para Goiânia (distante ainda 176 quilômetros de Goianésia, palco do confronto) teve a boa notícia de contar novamente com o meio-campista argentino Diego Torres.

O jogador se recuperou de uma contratura de grau um na panturrilha esquerda detectada via exame na última semana, algo que o fez ficar de fora tanto dos compromissos diante do Aliança, pelo Alagoano, como também no clássico.

Assim, a expectativa é que o 11 inicial do Galo da Pajuçara venha com Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei, Jimenez e Diego Torres; Hyuri, Luidy e Lucão.

Fonte: Futebol Latino