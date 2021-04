CRB tropeça contra o Murici e conhece a sua primeira derrota no Campeonato Alagoano: 1 a 0

Em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Alagoano, o CRB tropeçou e conheceu a sua primeira derrota no Estadual, ao cair para o Murici, por 1 a 0, jogando um futebol muito aquém das expectativas dos seus torcedores. O duelo foi disputado na tarde deste domingo (25), no Estádio José Gomes da Costa, em Murici. O gol dos donos da casa foi de Danilo Oliveira, no início da partida.

Apesar do resultado adverso, o Galo segue na liderança do Estadual, com 13 pontos na tabela. Mas chegou a três jogos sem vencer: foi um empate com o Bahia (Nordestão), outro com o CSE (Estadual) e a derrota deste domingo. Quanto ao Verdão, saltou três andares na classificação: do sexto lugar foi para o terceiro, com 11 pontos. Clique aqui para ver o Tempo Real

Com folga na tabela, durante esta semana, o CRB voltará a campo apenas no dia 1º de maio (próximo sábado), para o Clássico das Multidões, contra o arquirrival CSA, às 17 horas, no Rei Pelé, pela 8ª rodada. E o Murici volta a jogar no dia 29 (quinta-feira), às 16 horas, contra o CSE, no Juca Sampaio, também encerrando a 8ª rodada.

