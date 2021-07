CRB vence Botafogo de virada e chega ao G-4 da Série B

De virada é mais gostoso! O CRB começou perdendo a partida, mas se impôs em campo, conseguiu a virada em cima do Botafogo, e venceu por 2 a 1, na noite desta terça-feira (6), no Estádio Rei Pelé, chegando ao G4 da Série B. O duelo foi válido pela 10a rodada, encerrando os jogos deste dia que estavam programados na tabela.

O Fogão abriu o placar com Rafael Navarro, aos 29 minutos da etapa inicial; já o Galo fez o gol de empate no primeiro minuto, com Nicolas Careca, e virou aos 30 minutos, com Marthã, ambos na segunda etapa.

Com este resultado, o Alvirrubro ocupa agora o 4o lugar, com 17 pontos, enquanto o Alvinegro é o 9o colocado, com 12 pontos. Vale ressaltar que o time carioca tem um jogo a menos, pois solicitou adiamento de sua partida contra o CSA, pela 6a rodada.

Na próxima terça-feira (13), o time regatiano volta a campo, pela 11a rodada, enfrentando o Guarani, a quem visitará, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP. A bola vai rolar às 19 horas. E o Glorioso vai encarar o Cruzeiro, no próximo sábado (10), no Nilton Santos (Engenhão), às 16h30.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb