CRB vence Coruripe e garante vaga na semifinal: 3 a 0

Na retomada do Campeonato Alagoano, nessa quarta-feira (29), o CRB recebeu o Coruripe, pela 6ª rodada, no Estádio Rei Pelé, sem público, e foi absoluto sobre o Hluk: venceu por 3 a 0 e carimbou a classificação à semifinal. O Galo agora é líder na tabela de classificação, com 13 pontos.

Os gols regatianos foram de Léo Gamalho e Erik (2). O próximo duelo do CRB será contra o CSA, no Clássico das Multidões, já nesta sexta-feira (31), às 20 horas, também no Trapichão, pela última rodada da 1ª fase.

Fonte: Gazetaweb