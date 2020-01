CRB vence e alcança classificação antecipada na Copinha

O CRB está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os meninos do Galo conseguiram o feito ao bater o Inter de Limeira, nesta segunda-feira (6), por 2×0, gols de Darlisson e Everton.

O avanço de etapa ocorre com uma rodada de antecedência, ao lado do Taboão da Serra, que também venceu as duas primeiras partidas, e encabeça o Grupo 16 da competição, à frente do Regatas no saldo de gols (6×3).

Os adversários de CRB e Taboão saem do Grupo 15. Nesta chave, Fluminense e Ituano já estão classificados com 100% de aproveitamento. Desta maneira, os confrontos serão definidos de acordo com a classificação final da fase de grupos.

CRB e Taboão se enfrentam na quinta-feira (9), às 15h15, na cidade de Embu das Artes.

Outro alagoano

O Dimensão Capela, que havia surpreendido ao empatar com o favorito Atlético Goianiense, encarou o Assinense nessa segunda e acabou goleado por 5×0. Apesar da derrota, a equipe alagoana segue com chances de classificação devido ao empate entre Botafogo-SP e Atlético-GO, por 0x0.

Na última rodada, o Dimensão encara líder Botafogo-SP, na quinta-feira (9), às 13h. Com nenhum ponto e na lanterna do Grupo 3, o clube alagoano está virtualmente eliminado da Copinha.

por Mauricio Manoel – Gazetaweb