CRB vence Independente-PA por 3 a 2 e avança de fase na Copa do Brasil

No jogo mais importante do ano até aqui, o Clube de Regatas Brasil venceu o Independente-PA por 3 a 2 na tarde desta quarta-feira (5), no Estádio Baenão, em Belém, pela primeira fase da Copa do Brasil. Por ter melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF, o Galo tinha a vantagem do empate para passar de fase.

Classificado, o Regatas aguarda o vencedor do confronto entre Brasiliense e Paysandu, que jogam nesta quinta-feira (6), às 19h15, no Estádio Serra do Lago, em Luziânia, Goiás.

O jogo

A partida começou repleta de emoções no Baenão. Logo aos 2′, Leandro Cabecinha abriu o placar em cobrança de falta. O CRB não acusou o golpe e empatou aos 5′. Rafael Longuine aproveitou jogada de Léo Gamalho e bateu firme para igualar o marcador. Os goleiros Evandro e Edson Mardden seguiram sendo exigidos no primeiro tempo, mas a rede só voltou a balançar na etapa final.

Com menos de um minuto, Rafael Longuine apareceu livre na área do time paraense e colocou o CRB na frente. Aos 13′, Xandão soltou uma bomba em batida de falta, o goleiro espalmou e Léo Gamalho pegou o rebote para ampliar. Na reta final, Davi Caça-Rato foi expulso após discutir com Léo Gamalho. O time da casa foi para a pressão final e, de pênalti, diminuiu o placar mais uma vez com Leandro Cabecinha aos 48′. O árbitro encerrou a partida logo em seguida. A vitória classificou o Galo para a segunda fase da Copa do Brasil.

Fonte: TNH1