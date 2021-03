CRB vence o ABC e assume a liderança do Grupo A

Jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB venceu o ABC por 2 a 0 na noite desta terça-feira (30) pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com dois gols do artilheiro Lucão, o Galo mostrou a sua força e assumiu a liderança do Grupo A da competição.

Clique aqui e confira o Tempo Real do jogo!

Com o resultado, o Galo reassumiu a liderança de sua chave, com 11 pontos conquistados. Já o Alvinegro Potiguar, com o revés, figura na quarta colocação do Grupo B, com oito pontos.

A próxima

Agora, o Regatas se prepara para mais um desafio. No próximo domingo de Páscoa (4), o CRB irá até Pernambuco encarar o time do Salgueiro, às 20h, no Estádio Cornélio de Barros Muniz e Sá, pela sétima rodada da Lampions League.

Já o Alvinegro Potiguar, também pelo Nordestão, receberá o Sampaio Corrêa. A partida acontecerá no sábado (3), às 18h15, no Estádio Maria Lamas Farache (Frasqueirão).

Fonte: Gazetaweb