CRB vence o Acauã de virada e é campeão do Alagoano Feminino

Alagoas é vermelho e branco pela primeira vez na história do Alagoano Feminino. Na tarde deste sábado (9), no Estádio da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), o CRB venceu as meninas do Acauã na grande decisão do estadual feminino. Após tomar um gol na primeira etapa, as regatianas conseguiram a vitória e o título inédito após 4 a 1. O placar foi construído com gols de Fran, Nayara (duas vezes) e Paulinha, para o Galo. Lais fez para o Acauã.

O CRB entra no hall dos campeões alagoano feminino, com seu primeiro título. O clube regatiano junta-se a UDA (8 títulos), CESMAC (2 títulos) e ECA (1 título). Lembrando que como a UDA já está no Brasileirão A-2, o Galo será o representante de Alagoas na próxima competição da CBF: o Brasileirão Feminino A-3. O CRB ainda foi campeão com 100% de aproveitamento.

por Guilherme Magalhães Nobre – Gazetaweb