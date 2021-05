CRB vence o Aliança e decidirá o Alagoano com o CSA

A final do Campeonato Alagoano já está definida. Após ter vencido a ida por 1 a 0, no Estádio da UFAL, o CRB não jogou bem a 2ª partida, disputada nessa quarta (12), mas conseguiu bater o Aliança por 2 a 1, no Rei Pelé. Com isso, os regatianos decidirão o título no clássico com o CSA. Jonathan marcou primeiro para os tricolores. Lucão e Hyuri anotaram os tentos regatianos. Com isso, o título alagoano será decidido no Clássico das Multidões com o CSA. Jonathan marcou primeiro para os tricolores. Lucão e Hyuri anotaram os tentos alvirrubros.

Por ter finalizado a primeira fase da competição em primeiro colocado, o Galo contava com a vantagem do empate na soma do placar agregado e avançaria à decisão mesmo se tivesse perdido por um gol de diferença.

Antes de entrar em campo no segundo tempo, Luca Caio sofreu o terceiro cartão amarelo ainda no banco de reservas e não jogará o jogo de ida da grande final. O Regatas busca o bicampeonato e o seu 32º título estadual nesta temporada.

Mesmo com a derrota e a eliminação, o Tricolor Alagoano fez história nesta edição do Estadual. O caçula da competição disputou a sua primeira temporada na elite do futebol alagoano e conseguiu alcançar a segunda fase da competição. A Arara ainda tem chances de aumentar o grande feito, isso porquê irá enfrentar o CSE na disputa do terceiro lugar e poderá assegurar uma vaga na Série D de 2022 – a primeira participação da equipe em um torneio nacional.

