CRB vence o ASA, no Rei Pelé: 2 a 1

No primeiro clássico estadual do ano, na tarde deste sábado (27), no Estádio Rei Pelé, o CRB não jogou bem, mas conseguiu a vitória sobre o ASA, por 2 a 1, com gols de Reginaldo Lopes e Hyuri, e agora soma seis pontos, na liderança do Campeonato Alagoano. O gol do Alvinegro foi assinalado por Martony.

A partida deu prosseguimento à segunda rodada do Campeonato Alagoano 2021, que foi aberta nessa quinta-feira (25), com o duelo Jaciobá x CSA. O Alvinegro é o 5º colocado, com um ponto na tabela do Estadual.

O próximo jogo do CRB pelo Estadual será na quarta-feira (10), também no Rei Pelé, às 20 horas, contra o Desportivo Aliança. Mas, antes, pela Copa do Nordeste, o Alvirrubro voltará a campo na quarta-feira (3), contra o Fortaleza, no Castelão, às 19h30. Já o ASA, pelo Alagoano, entrará em campo apenas na 4ª rodada, no dia 13 de março (sábado), pois pela 3ª rodada estará de folga.

