CRB vence o CEO e assume a vice-liderança do Alagoano

O CRB não tomou conhecimento do CEO. Em jogo na tarde deste sábado (7), no Estádio Rei Pelé, venceu o time de Olho d’Água das Flores, por 2 a 0, e pulou para a 2ª posição na tabela, com dez pontos. O Galo passou o CSA, que tem também dez pontos, mas perde no saldo de gols (seis contra cinco). Já o CEO está na 5ª colocação, com quatro pontos.

A partida foi válida pela 5ª rodada do Campeonato Alagoano, que foi aberta no último fim de semana. E os gols do time regatiano foram assinalados por João Carlos, ambos na primeira etapa.

Agora o Galo volta a campo no próximo dia 11 (quarta-feira que vem), mas pela Copa do Brasil, quando enfrentará o Cruzeiro, no Mineirão. Inclusive, o time entrou em campo hoje com uma formação mista, pois o técnico Marcelo Cabo preferiu poupar alguns titulares justamente por causa desta partida contra a Raposa. A novidade no time regatiano foi a estreia do zagueiro Gum.

Já pelo Estadual, o CRB vai receber o Coruripe, no dia 25, às 20 horas, no Rei Pelé, pela 6ª rodada. Quanto ao CEO, vai encarar o Jaciobá, no domingo (22), às 16h, mas com o local ainda a ser definido pela Federação Alagoana de Futebol (FAF).

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb