CRB vence o CSA por 1×0 e conquista o 31º título do Campeonato Alagoano

CSA e CRB decidiram o título do Campeonato Alagoano pela quinta vez consecutiva, na noite desta quarta-feira (5), no estádio Rei Pelé. Desta vez, o Galo ficou com a taça, após ter vencido a partida por 1×0, com gol de Igor Cariús, e chegou ao 31º título do Estadual.

A primeira etapa foi movimentada e as duas equipes chegaram com perigo muitas vezes, principalmente em bolas paradas. No segundo tempo, o CRB ficou fechadinho, no campo de defesa, esperando o CSA, que precisava mudar o placar do jogo.

É tri

O técnico Marcelo Cabo chegou ao seu terceiro título seguido do Campeonato Alagoano. Em 2018 e 2019, foi campeão pelo CSA, em cima do CRB. Neste ano, fez o inverso e ganhou sua primeira taça do Estadual com o Galo.

Próximos jogos

O CRB volta a entrar em campo já no sábado (8), às 11 horas, contra o Juventude, no Alfredo Jacobni, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pela mesma competição, também no sábado, mas, às 21 horas, o Azulão enfrenta o Guarani, no Rei Pelé.

Fonte: Gazetaweb