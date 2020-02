CRB vence o Jaciobá e assume vice-liderança do Alagoano

A partida da 4ª rodada do Campeonato Alagoano entre Jaciobá e CRB, no Estádio Gerson Amaral, na tarde deste sábado (22), foi muito agitada. Com duas expulsões para o lado do Azulão do Sertão e 19 minutos de acréscimo na primeira etapa, o Galo saiu com a vitória pelo placar de 2×1.

O técnico Marcelo Cabo poupou algumas peças do time e viu sua equipe, mesmo com poucas chances reais de gol, aproveitar as oportunidades que teve quando chegou ao ataque. Pelo CRB, Gamalho e Xandão marcaram. O zagueiro Leno foi quem balançou as redes para o Jaciobá.

Atual segundo colocado do Alagoano, com 7 pontos, o Galo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (27), dessa vez pela Copa do Nordeste, contra o Vitória, às 20 horas, em Salvador. O Azulão do Sertão, lanterna da competição, com 2 pontos, só joga no dia 8 de março, contra o Coruripe, no Estádio Juca Sampaio, às 17 horas.

Por Debora Rodrigues/Gazetaweb