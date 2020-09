CRB vence o Juventude mas não consegue classificação

O CRB deu adeus a Copa do Brasil. Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, pela partida de volta da quarta fase, na noite desta terça-feira (22), o Galo não conseguiu avançar para as oitavas de finais da competição nacional. Já que, no jogo de ida, no Alfredo Jaconi, o Juve venceu por 2 a 0. No Estádio Rei Pelé, Léo Gamalho foi o responsável pelo gol regatiano.

Agora, o Galo da Praia volta todas as atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro, em que enfrenta o Botafogo-SP, na próxima sexta-feira (25), às 19h15, no Estádio Santa Cruz.

Já o Juve, é o primeiro classificado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Antes, o time gaúcho também tem um desafio pela Segundona. No mesmo Trapichão, os gaúchos terão um duelo contra o CSA, no sábado (26), às 16 horas. Ambas partidas acontecem pela 11ª rodada.

Fonte: Gazetaweb