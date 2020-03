CRB vence o líder do Grupo B, o Confiança, por 1 a 0

Com um time alternativo, o CRB venceu o líder do Grupo B, o Confiança, por 1 a 0, neste sábado (14), pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O Galo foi a campo com uma equipe considerada reserva porque o técnico Marcelo Cabo preferiu poupar vários titulares. Isso por causa do jogo decisivo, da volta, na próxima quarta-feira (18), pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro-MG, pela 3ª fase, e que pode engordar os cofres do CRB, caso avance, com mais R$ 2 milhões.

Com esta vitória sobre o Confiança, o CRB assume a quinta colocação do Grupo A, com oito pontos, e segue vivo na luta pela classificação. Já o Confiança, permanece na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Bruno Cosendey fez o gol único alvirrubro, aos 13 minutos do primeiro tempo.

O próximo jogo do CRB pelo Nordestão será no dia 21 (sábado que vem), contra o Ceará, às 16 horas, no Estádio Rei Pelé. Quanto ao Confiança, vai até a Ilha do Retiro, no Recife-PE, enfrentar o Sport, no mesmo dia e horário.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb