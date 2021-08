CRB vence o Londrina fora de casa e retorna ao G-4

Mesmo longe de Maceió, o CRB se sentiu em casa neste domingo (08). No Estádio do Café, o Galo dominou o Londrina do início ao fim e, com tranquilidade, bateu o Londrina por 2 a 0. A vitória fora de casa garantiu o retorno do time regatiano ao grupo de acesso para a Série A. A partida foi válida pela 16ª rodada.

Os três gols alvirrubros foram marcados no início das duas etapas. Diego Torres, de pênalti, abriu o placar logo com dois minutos de jogo e Jajá fechou a conta aos 7′ do segundo tempo. Também, Júnior Brandão chegou a perder um pênalti aos 49′. Além disso, o Regatas teve muitas outras chances de ampliar ao decorrer da disputa, mas desperdiçou grandes oportunidades.

O Galo chegou ao seu terceiro jogo de invencibilidade como visitante e a segunda vitória consecutiva longe do Rei Pelé. Assim, com este resultado, a equipe regatiana vai garantindo a medalha de bronze da competição, na terceira colocação, somando agora 28 pontos, a apenas dois dos líderes Náutico e Coritiba.

Por outro lado, o Tubarão amarga o segundo jogo sem vitórias e se complica na parte de baixo da tabela. Com apenas 13 pontos conquistados, os paranaenses ocupam a vice-lanterna da Segundona.

As duas equipes voltam a campo pela Série B no meio da semana. Na quinta-feira (12), o Regatas recebe o Brusque-SC no Rei Pelé às 19h. No mesmo horário, mas um dia antes, na quarta (11), o Londrina vai até Campinas para encarar o confronto direto da zona de rebaixamento com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Os jogos serão válidos pela 17ª rodada.

por Daniel de Oliveira – Gazetaweb