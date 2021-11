CRB vence o Londrina por 1 a 0 e se mantém vivo na briga pelo acesso

A reta final da Série B vai afunilando e o Galo segue sedento pelo G4. Na noite desta quinta (10), pela 35ª rodada da competição, o CRB recebeu o Londrina no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Mesmo sem o técnico Allan Aal, o clube regatiano venceu mais uma e segue na cola do grupo de acesso. O 1 a 0 veio com gol do decisivo do atacante Emerson Negueba.

Apesar da vitória, o resultado foi insuficiente para o Regatas retornar ao G4. Isso porque o Goiás venceu o Coritiba e ficou no 4º lugar. O Galo, então, fica na 5ª posição, agora com 57 pontos, apenas um atrás do time goiano. Por sua vez, o Londrina segue em uma situação desesperadora. Mesmo com a chance de deixar o Z4, a derrota manteve o clube com 38 pontos, em 17º.

Diferente da maioria, o final de semana regatiano será intenso, cheio de treinamentos e viagens, visando a próxima rodada da Segundona. Já na segunda-feira (15), às 16 horas, o CRB encara o Brusque, no Augusto Bauer. O Londrina também joga segunda, no mesmo horário, porém, dentro de casa. O Tubarão recebe a Ponte Preta em um embate direto contra o rebaixamento.

por Guilherme Magalhães, Shelton Melo e Raphael Alves – Gazetaweb