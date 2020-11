CRB vence o Náutico, no Rei Pelé: 2 a 1

Com protesto contra o racismo, pela morte de João Alberto Silveira Freitas, o Beto Freitas, homem negro espancado até a morte em um supermercado Carrefour de Porto Alegre-RS, o CRB venceu o Náutico, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, na noite deste sábado (21), fechando a 22ª rodada da Série B.

Mesmo com esta vitória, o CRB segue na 8ª posição, com 32 pontos. Mas, o Galo diminuiu de oito pontos para cinco a sua distância para o G4 da competição nacional. Quanto ao Náutico, também não mudou sua colocação na tabela. É o 17º, abrindo o Z4, com 20 pontos

O gols do CRB foram assinalados por Pablo Dyego e por Luidy, um em cada tempo. Detalhe: ao ser entrevistado, no intervalo da partida, Pablo Dyego dedicou o seu gol a Beto Freitas, homem negro espancado até a morte no Carrefour de Porto Alegre-RS. E o Náutico fez o seu gol com Álvaro, na segunda etapa.

Na próxima rodada, a 23ª, o Galo vai até o Rio Grande do Sul, enfrentar o Brasil de Pelotas, na terça-feira (24), às 21h30, no Estádio Bento Freitas; e o Timbu vai entrar em campo um dia depois, na quarta-feira (25), contra o Vitória, às 19 horas, nos Aflitos, em Recife-PE.

Fonte: Gazetaweb