CRB vence o Náutico por 3 a 1, na Arena Pernambuco

Em noite inspirada de Pablo Dyego e sem poder mais errar na Série B, o CRB se recuperou da derrota passada, para o Avaí, e, desta vez venceu o Náutico, na noite desta terça-feira (28), por 3 a 1, na Arena Pernambuco. O duelo foi válido pela 27ª rodada. Os gols do Galo foram do herói regatiano Pablo Dyego, ambos no primeiro tempo, e de Yago (contra), no 2º tempo. Já o Timbu fez o seu gol com Álvaro, na etapa final

Com este resultado, o CRB pula para a 3ª posição na tabela, com 47 pontos. Já o Timbu fica com 35 pontos, ocupando a 11ª colocação.

Na próxima rodada, o CRB volta a campo no sábado (2), quando terá o Clássico das Multidões contra o rival CSA, às 18h30, no Rei Pelé. E o Náutico encara o Operário, um dia antes, na sexta (1), no Germano Krüger, às 21h30.

por Fernanda Medeiros, Raphael Alves e Rafael Reis – Gazetaweb