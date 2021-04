CRB vence o Paysandu por 2 a 1 e avança na Copa do Brasil

Pelo segundo ano seguido, CRB e Paysandu se chocaram na segunda fase da Copa do Brasil. Assim como em 2020, o Galo se superou e conquistou a classificação em Belém nesta terça (13). Em um grande jogo na Curuzu, o Regatas bateu o Papão de virada, por 2 a 1, e se mantém na disputa da competição mais lucrativa do país. Além do triunfo, o time alvirrubro faturou o prêmio de R$ 1,7 milhão.

Israel marcou para os paraenses, e, posteriormente, Diego Torres e Hyuri garantiram a vitória e o avanço do Galo para a terceira fase da competição. O Regatas irá conhecer o seu próximo adversário no torneio após sorteio. Diferentemente das fases anteriores, o próximo confronto será definido em jogos de ida e volta.

Agora, o Galo se prepara para encarar mais uma decisão. No próximo sábado (17), o Regatas vai até Salvador para enfrentar o Bahia pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Quem vencer no Estádio Pituaçu irá garantir vaga na semifinal. Também no sábado, mas às 10h, o Paysandu entra em campo contra o Tapajós pela sexta rodada da primeira fase do Paraense. Jogo será no Estádio Luiz Omar Pinheiro, em Belém.

Fonte: Gazetaweb