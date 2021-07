CRB vence o Sampaio e volta ao G-4 da Série B: 3 a 2

Mesmo com um time quase todo reserva, pois vários jogadores foram poupados, o CRB não tomou conhecimento do Sampaio Corrêa, e bateu o time maranhense, por 3 a 2, em pleno Castelão, em São Luís-MA, voltando ao G-4 da Série B do Brasileiro. A partida foi disputada na noite deste domingo (25), fechando a 14ª rodada da competição.

Os gols do jogo foram de Emerson e Wesley (pênalti), ambos na etapa inicial, e de Jajá, para o CRB, na etapa final. E o Sampaio diminuiu com Ciel, também no primeiro tempo, e com Ferreira, no segundo tempo.

Com este resultado, o Galo, agora de volta ao G-4, é o 3º colocado, com 24 pontos. Já a Bolívia Querida está na 10ª posição, com 20 pontos somados.

O próximo duelo do Regatas, pela Segundona nacional, será contra a Ponte Preta, mas apenas na segunda-feira (2 de agosto), no Rei Pelé, às 20 horas. Isso porque, antes, o Galo vai enfrentar o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na quinta-feira (29 de julho), no Castelão-CE, às 16h30. Já o Sampaio volta a campo, pela 15ª rodada da Série B, no próximo sábado (31/07), às 19 horas, quando visitará o Brasil de Pelotas-RS, no Bento Freitas.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb