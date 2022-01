CRB vence o Sport por 1 a 0 no primeiro jogo pela Copa do Nordeste

O CRB começou 2022 com o pé direito! Na tarde deste sábado (22), o Galo da Pajuçara recebeu o Sport, pela partida de abertura da fase de grupos da Copa do Nordeste 2022. Apesar de ser o primeiro jogo da temporada, o Regatas encheu os olhos dos torcedores que compareceram no Rei Pelé, que viram o clube vencer os pernambucanos por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado pelo estreante Marcinho.

Como foi apenas o primeiro jogo da rodada, o Galo já assume a liderança do Grupo B, com três pontos conquistados. Já o Rubro-Negro vai para a lanterna do Grupo A, completamente zerado. Lembrando que se classificam os quatro primeiros de cada grupo.

A semana regatiana será de mais uma estreia na temporada. Também no Trapichão, o Galo entra em campo na próxima quarta-feira (26), às 20 horas, contra o Murici, pelo Alagoano. Às 20h30 do mesmo dia, o Leão também estreia no Estadual. O clube pernambucano vai receber o Sete de Setembro, na Ilha do Retiro.

Ficha técnica

CRB – Diogo Silva; Reginaldo (Bryan), Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei (Marthã), Yago (Jean Patrick) e Diego Torres; Maycon Douglas (Raul Prata), Marcinho e Nícolas Careca (Alan James). Técnico Allan Aal.

Sport – Mailson; Diego (Jaderson), Rafael Thyere, Renzo e Luciano Jubá; Pedro, Alê Santos e Denner (Adryan); Ray Vanegas (Paulinho), Everton Felipe (Alan) e Mikael. Técnico: Gustavo Floretín.

Gols – Marcinho (CRB – 39’/1º)

Cartões amarelos – Everton Felipe (Sport); Alan (Sport)

Árbitro – Emerson Ricardo de Almeida Andrade (CBF/BA)

Assistentes – Edevan de Oliveira Pereira (CBF/BA) e Daniella Coutinho Pinto (CBF/BA)

4º árbitro – Jose Jaini Oliveira Bispo (CBF/AL)

por Shelton Melo – Gazetaweb