CRB vence o Vila Nova e entra no G-4 do Brasileiro da Série B

No estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB venceu o Vila Nova pelo placar de 2 a 1. O Galo começou a construir a sua vitória no início da primeira etapa com Alan James. O segundo gol saiu no começo da etapa complementar com Diego Torres. O Tigre diminuiu a desvantagem no fim do jogo com Alan Grafite, que acabou minutos depois sendo expulso. Com o resultado, o time alagoano subiu para o 4º lugar na tabela, com 20 pontos. Os goianos estão na 12ª colocação e permanecem com 14 pontos.

Na próxima rodada, o Vila Nova recebe o Brusque, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia, no dia 21 de julho, às 16h. O CRB enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba, dia 22 de julho, às 19h.

Fonte: Futebol Latino