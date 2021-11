CRB vence o Vitória e volta a sonhar com o acesso à Série A

O CRB não tomou conhecimento do Vitória e aplicou 3 a 1 em jogo na noite desta segunda-feira (22), pela Série B do Brasileiro, no Estádio Rei Pelé. Com isso, o Galo segue vivíssimo na luta pelo acesso à Série A e vai secar os adversários que estão próximos na tabela. Os gols do Galo foram de Bressan (duas vezes, um em cada tempo) e de Pablo Dyego, na etapa final. E o Rubro-Negro marcou com Fernando Neto, no 1º tempo.

Com este resultado, o Galo agora ocupa a 5ª colocação, com 60 pontos. E o Rubro-Negro baiano é o 18º colocado, com 40 pontos, na zona do rebaixamento.

Na próxima e última rodada (38ª) da edição deste ano da Segundona, o CRB se despede visitando o Operário, no domingo (28), às 16h, no Germano Krüger. E o Vitória vai receber o Vila Nova, também no domingo (28) e às 16h, no Barradão.

por Fernanda Medeiros, Rafael Reis e Raphael Alves – Gazetaweb