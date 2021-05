CRB x Desportivo Aliança e CSA x CSE farão as semifinais do Alagoano

As semifinais do Alagoano Smile 2021 estão definidas. CRB x Desportivo Aliança e CSA x CSE vão se enfrentar a partir deste fim de semana. As datas e os horários das partidas de ida e volta da semifinal serão definidas na manhã desta quinta-feira (06), pela Federação Alagoana de Futebol.

Na semifinal do Alagoano, CRB e CSA possuem vantagem por dois resultados iguais, em virtude de terem obtido melhor campanha na Primeira fase.

A última rodada da fase de classificação foi realizada na noite dessa quarta-feira (05). CRB terminou na primeira posição com 16 pontos, após vencer o Jaciobá por 4 a 2, no Estádio Rei Pelé.

Mesmo perdendo por 2 a 0 para o CSE, no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, o CSA terminou na vice-liderança com 15 pontos. Já o Tricolor conclui a primeira fase classificado na terceira posição também com 15 pontos, ficando atrás do CSA pelo critério de saldo de gols.

No quarto lugar aparece o Desportivo Aliança. A equipe venceu o Coruripe por 3 a 1, no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe e fechou a primeira fase com 13 pontos, deixando o ASA para trás no critério de vitórias.

A 9a Rodada do Alagoano Smile ainda teve a vitória do ASA sobre o Murici, por 2 a 0, no Estádio José Gomes da Costa. O Alvinegro terminou a primeira fase eliminado no 5° lugar com 13 pontos.

Fonte: FAF