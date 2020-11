Cresce a transmissão do novo coronavírus em Maceió e em Arapiraca

Os municípios de Maceió e de Arapiraca tiveram aumento na transmissão do novo coronavírus, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Observatório Alagoano de Políticas Públicas contra a Covid-19, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Os pesquisadores analisaram a 47ª Semana Epidemiológica, de 15 a 21 de novembro, e compararam os dados da semana com os das semanas anteriores.

O relatório mostra que a incidência de casos de Covid-19 em todo o estado foi quase igual ao da semana anterior. Maceió e Arapiraca são os únicos municípios em que os casos de Covid-19 continuam aumentando.

Em relação aos óbitos causados pela doença, houve manutenção da tendência de queda. Arapiraca teve redução pela segunda semana consecutiva. Já em Maceió, o número de mortes está estável há seis semanas, com média de sete óbitos.

Ocupação de leitos

O estudo mostra que houve diminuição no número de leitos com respiradores, 38 no total. Ao mesmo tempo, houve uma leve subida da demanda por esses leitos na última semana.

“Neste contexto, foi observado um pequeno aumento na ocupação desses leitos, que atingiu uma taxa de 42% para UTI e 9% para UTI intermediária, que resulta em uma ocupação de 36% quando considerados todos os leitos com respiradores disponíveis para tratamento de vítimas da COVID-19 na rede pública alagoana”, diz o relatório.

Casos suspeitos e testes

Nas últimas semanas, houve redução no número de casos suspeitos no estado. Paralelamente, foi registrado aumento nos números de testes realizados nessas semanas, após um período de queda.

Os pesquisadores explicaram que o aumento de resultados positivos em testes realizados é uma evidência da volta do crescimento da transmissão do novo coronavírus em Alagoas.

“Além disso, o número de resultados positivos em relação ao número de testes realizados também tem subido, chegando próximo de 26% nos quatro primeiros dias da 47ª SE. Considerando os gargalos ligados à política de testagem, esse resultado é mais uma evidência do recente crescimento da transmissão em Alagoas, que se refletiu no aumento de casos nas últimas semanas mesmo com as limitações de testes, especialmente em Maceió e Arapiraca”, diz o levantamento.

