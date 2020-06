Cresce em Alagoas número de pedidos de seguro-desemprego

O número de solicitações do seguro-desemprego cresceu em Alagoas no mês de maio deste ano. Foram mais de 8 mil solicitações, número maior que o registrado no mês anterior e maior também que o mês de maio de 2019. A informação foi divulgada terça-feira (9) pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

Veja abaixo os números exatos de cada período:

maio/2020: 8.247 solicitações de seguro-desemprego

abril/2020: 5.687

maio/2019: 7.177

Em todo o Brasil, foram 960.258 pedidos de seguro-desemprego em maio deste ano, 53% a mais do que o verificado no mesmo mês do ano passado.

A economia global tem sido abalada pela pandemia do novo coronavírus e os reflexos também foram sentidos em Alagoas, que começou a implantar medidas de isolamento social na segunda quinzena de março, com o fechamento de diversos estabelecimentos e serviços considerados não essenciais.

Fonte: G1/AL