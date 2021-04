Cresce número de pessoas mortas por policiais na ativa em Alagoas

Alagoas registrou aumento do número de pessoas mortas por policiais civis e militares na ativa em 2020. Foram 95 registros (2,8 a cada mil habitantes), dois a mais que no ano de 2019, quando foram contabilizadas 93 mortes.

Já o número de policiais assassinados em serviço caiu no estado. Em 2020 foram registradas as mortes de 2 policiais, o que corresponde a uma taxa de 0,2 a cada mil policiais. No ano anterior, 3 policiais da ativa foram mortos.

Os dados, inéditos, fazem parte de um levantamento feito pelo G1 com base nas informações oficiais de 25 estados e do Distrito Federal. Apenas Goiás não respondeu (saiba mais sobre a situação no país ao final do texto).

Foram solicitados os casos de “confrontos com civis ou lesões não naturais com intencionalidade” envolvendo policiais na ativa. Os pedidos foram feitos para as secretarias da Segurança Pública dos estados por meio da Lei de Acesso à Informação e das assessorias de imprensa.

A reportagem entrou em contato com a SSP-AL para comentar o aumento da letalidade policial e aguarda resposta.

Fonte: G1/AL