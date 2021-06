Crescem os registros de infecção por variantes do coronavírus em AL

O número de variantes do coronavírus detectadas em amostras de pacientes de Alagoas infectados subiu para 96. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Ministério da Saúde. Há pouco mais de um mês, eram apenas 46 casos de variantes.

A variante P.1 (Gamma) foi identificada em 95 casos. Já a variante B.1.1.7 (Alpha), em apenas um.

Três casos são importados, provenientes de locais com circulação de variantes ou de casos que tiveram vínculo com alguém que esteve nessa área de circulação; 61 são casos sem vínculo com área de circulação e 32 estão em investigação.

Em 27 de março, o estado tinha 23 casos confirmados de variantes. A Gamma já prevalecia nessa época. Os primeiros casos foram detectados em fevereiro.

O aumento do número de pacientes infectados pelas variantes do vírus coincide com a piora nos indicadores da pandemia no estado. A alta nas internações e nas mortes por Covid levou o governo a prorrogar o decreto de emergência, mantendo o estado na fase vermelha do Plano de Distanciamento Social Controlado.

Fonte: G1/AL