Criança de 2 anos morre após ser atropelada em Maragogi

Maria Vitoria de Melo, de 2 anos, morreu na última sexta-feira (6) após ter sido atropelada na rua em que morava com a mãe, em Maragogi, no interior de Alagoas. Segundo a mãe da menina, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com a Polícia Militar, o carro do motorista que atropelou a criança é branco. Quando os policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) chegaram ao local do acidente, ele já havia fugido.

Segundo a Polícia Civil, o homem que atropelou a criança é um candidato a vereador por Maragogi. O nome dele não foi revelado.

No Instituto de Medicinal Legal de Maceió (IML), a mãe de Maria Vitoria, Andreza Viana contou que o acidente ocorreu quando ela tinha saído para a farmácia. As irmãs da criança presenciaram o atropelamento.

“Minha filha estava chamando pelas irmãs e ele insistiu em dar ré. Minha filha não tinha morrido, mas ele insistiu em dar ré. Minha filha era um anjo. Minha filha era um anjinho. Minha filha só tinha 2 aninhos. É uma injustiça”, disse a mãe.

A menina vai ser sepultada em Santana do Ipanema, cidade de parte da família dela.

Fonte: G1/AL