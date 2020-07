Criança de 8 anos morre após colisão entre carro e motocicleta em Feliz Deserto

Uma criança de 8 anos morreu, no final da tarde desta terça-feira (7), após uma colisão entre uma motocicleta e um carro, em um trecho da AL-101 Sul, no município de Feliz Deserto, em Alagoas. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), o acidente ainda deixou mais um ferido. Os primeiros socorros foram realizados por uma equipe médica da cidade em questão.

De acordo com a polícia, a criança estava na garupa da motocicleta e, devido ao impacto, teria caído da motocicleta. Ainda não há informações sobre as identidades das vítimas, as circunstâncias ou o que teria provocado a colisão.

Uma viatura com três militares da Corporação foi acionada para resgatar as vítimas e fazer os demais procedimentos cabíveis.

Fonte: Gazetaweb