Criança de três anos morre por Covid-19 em Alagoas

Uma criança de apenas três anos morreu em decorrência de complicações da Covid-19, no município de Colônia Leopoldina, no interior de Alagoas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (28), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Segundo informações do Boletim Epidemiológico, a vítima era do sexo feminino e tinha doença cardiovascular. Para receber o tratamento adequado contra o vírus, a criança estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE), na capital alagoana.

De acordo com informações da Sesau, o interior de Alagoas tem 115 dos leitos de UTI ocupados, o que corresponde a 69% do total. Ao todo, os municípios do interior somam 167 leitos de UTI.

Além disso, com o novo óbito, o estado já registra 15 mortes por Covid-19 de crianças com menos de 10 anos, sendo sete do sexo feminino e oito do sexo masculino.

Fonte: Gazetaweb