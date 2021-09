Criança e avós são encontrados mortos dentro de casa em São Sebastião

Dois idosos e uma criança de três anos foram encontrados mortos dentro de uma casa na Zona Rural de São Sebastião, interior de Alagoas, nesta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, os três foram assassinados.

As vítimas foram identificadas como Maria e José Alfredo. O nome da criança não foi divulgado.

Os familiares das vítimas contaram à polícia que os três estavam desaparecidos há quatro dias. A criança morava com os avós e estava sendo cuidada por eles.

Ao chegar ao local do crime, os policiais encontraram as vítimas enroladas em um lençol no banheiro da casa. A residência fica próximo ao povoado Terra Nova.

O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para periciar e recolher os corpos. A Polícia Civil vai investigar o crime.

Fonte: G1/AL